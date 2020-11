Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge auf dem Schulhof

MendenMenden (ots)

Auf dem Schulhof des Hönne Kollegs kam es Freitag, 17 Uhr, zu einer Körperverletzung. Ein bisher unbekannter Täter schlug einem 18-jährigen Meinerzhagener ins Gesicht. Der Täter flüchtete und konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 15 - 17 Jahre alt, ca. 168cm - 172cm groß, Pickel im Gesicht, gelber Pullover, schwarze Weste, schwarze Jogginghose.

In der Nacht vom 29.10. zum 30.10. drangen bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Ringstraße. Hier drangen sie in die Büroräume ein, durchsuchten die Büroräume augenscheinlich nach Bargeld. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

