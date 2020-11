Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickdieb erfolgreich

BalveBalve (ots)

Am Samstag, 31.10.2020, gegen 13:14 Uhr, befand sich eine 66-jährige Balverin in der Volksbank an der Hauptstraße an einem dortigen Geldautomaten. Hier war sie mit der Abhebung von Bargeld beschäftigt, als sie unvermittelt von einem Mann mit einem Zettel abgelenkt wurde. Dieser verwickelte sie in ein Gespräch und verwirrte sie gänzlich, als dieser nach einem kurzen Moment die Filiale verließ.

Als die Balverin im Anschluss daran ihren Abhebungsvorgang erneut aufrief, stellte sie fest, dass der Unbekannte sie so geschickt abgelenkt hatte, dass dieser Bargeld von ihren Konto abgehoben hatte.

Personenbeschreibung des Trickdiebes: -Männlich -ca. 1,65 Meter groß -ca. 40-50 Jahre alt -kurze, schwarze Haare -gepflegtes Aussehen -Gehfehler auf der linken Seite -blaue Jacke, Jeans, blaue Schuhe

Sachdienliche Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Balve und Menden entgegen.

