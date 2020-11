Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unvermittelt geschlagen

HemerHemer (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 01:35 Uhr, befanden sich zwei Mendener (27 (m) und 30 (w) Jahre alt) in Höhe der Sparkasse an der Hauptstraße als sie unvermittelt aus einer Gruppe von mehreren Jugendlichen angegangen wurden. Die beiden Geschädigten wurden durch Schläge auf Oberkörper und ins Gesicht leicht verletzt. Die fünf Täter flüchteten in Richtung Hademareplatz. Personenbeschreibung: männlich, kurze schwarze Haare, 1,70 m und 1,80 m groß, zwei trugen roten Jacken.

