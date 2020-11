Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad entwendet

Tonne angezündet

AltenaAltena (ots)

Am Sonntag, 01.11.2020, wurden vier Jugendliche dabei beobachtet, wie sie an der Schubertstraße, an einer dortigen Bushaltestelle, eine Hausabfallmülltonne in Brand setzten. Anschließend flüchteten die Jugendlichen vom Tatort und die Feuerwehr löschte die Tonne ab. Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern wurde ein 15-jähriger beteiligter Jugendlicher angetroffen und nach Personalienfeststellung in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

In der Zeit vom 20.10. bis zum 27.10. entwendeten unbekannte Diebe das nicht mehr zugelassene, mit Lenkradschloss gesicherte blaue Kleinkraftrad Daco Motoren, Typ Qingpi, aus einem Carport an der Ackerstraße.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Krades und/oder den Dieben nimmt die Polizei in Altena entgegen.

