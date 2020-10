Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firmenbüros

MendenMenden (ots)

In der vergangenen Nacht sind Unbekannte in Gewerberäume an der Ringstraße eingebrochen. Sie durchsuchten Büroräume zweier Firmen und entwendeten dort Wechselgeldkassen. Die Polizei sicherte Spuren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell