Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Circa 3 Tonnen Kupfer auf A44 sichergestellt (Korrekturmeldung)

Soest (ots)

Richtigstellung: Der Wagen sollte um 20.05 Uhr und nicht um 8.05 Uhr angehalten werden.

Am Sonntagmorgen (17. Januar), gegen 8.05 Uhr, bemerkten Beamte des Zolls einen silbernen Ford Transit mit bulgarischen Kennzeichen auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Dortmund. Kurz vor der Rastanlage "Börde-Nord", zwischen Soest-Ost und Soest wollten die Beamten den Wagen auf der Autobahnrastanlage kontrollieren. Der Fahrer des Ford Transit hielt jedoch ungefähr 800 Meter vor der Ausfahrt zur Raststätte auf dem Standstreifen an und floh zu Fuß. Im Wagen befanden sich schätzungsweise 2,5 bis 3 Tonnen Kupfer. Die Autokennzeichen gehörten zudem nicht zu dem Wagen. Ob ein aufgefundener Fahrzeugschein für den Wagen gegebenenfalls gefälscht wurde, muss noch ermittelt werden. Der Ford wurde daraufhin von der hinzugerufenen Polizei sichergestellt. Die Polizei fragt sich nun, wo das im Wagen befindliche Kupfer herstammen könnte. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

