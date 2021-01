Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Zur Ausnüchterung in die Zelle

Möhnesee (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung fuhr in der Nacht zu Sonntag (17. Januar), gegen 1.45 Uhr, aufgrund einer Alarmauslösung zur Brückenstraße nach Körbecke. Auf der Anfahrt fiel den Beamten bereits eine Personengruppe mit drei Männern auf, die sich zu Fuß von der Küerbiker Straße in Richtung Hauptstraße bewegten. Nachdem die Polizisten festgestellt hatten, dass es sich bei Alarmauslösung augenscheinlich um einen Fehlalarm gehandelt hatte, wollten sie die drei Männer kontrollieren. Ein 18-Jähriger dieser Gruppe versuchte sich nach Ansprache hinter einem Gebäudevorsprung zu verstecken und rannte schließlich in Richtung Meister-Stütting-Straße davon. Einer der Beamten konnte den Flüchtenden jedoch einholen und zu Boden bringen. Der unter Alkoholeinfluss stehende junge Mann verhielt sich daraufhin aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten. Nachdem man ihm Handfesseln angelegt hatte, spuckte er in Richtung der Polizisten, woraufhin ihm eine Spuckschutzhaube angelegt wurde. Die Polizeibeamten nahmen ihn in Gewahrsam und verbrachten ihn bis zur Ausnüchterung auf die Polizeiwache. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell