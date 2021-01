Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Vorfahrt missachtet - Blutprobe

Werl (ots)

Ein 56-jähriger Werler befuhr am Sonntag, gegen 18.25 Uhr, mit seinem Mofa den Langenwiedenweg in Richtung Hansering. Aus der Straßeneinmündung zum Olakenweg kam ein 22-jähriger Werler mit seinem Auto herausgefahren. Er wollte von dort aus nach links in Richtung Grafenstraße abbiegen. Der Mofa-Fahrer bemerkte die "Rechts-vor-Links" Regelung an der Straßeneinmündung zu spät und kollidierte mit dem Autofahrer. Der Unfallschaden wurde von der Polizei auf 2.500 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme fiel zudem den Beamten der Alkoholgeruch beim 56-Jährigen auf. Nach einem positiven Atemalkoholtest nahmen sie ihn mit zur Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. (reh)

