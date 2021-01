Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Scheibe eingeschlagen - Magnetschmuck gestohlen

Ense (ots)

In der Nacht zu Montag (18. Januar) bemerkte eine Zeugin, gegen 1.50 Uhr, eine eingeschlagene Schaufensterscheibe an einem Geschäft am Kirchplatz. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Einbrecher zuvor durch das eingeschlagene Schaufenster in das Geschäft ein, durchsuchten die Räume und entwendeten Magnetschmuck. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch oder Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

