Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 16-Jähriger in Kaufungen an Haltestelle überfallen: zwei Täter flüchtig: Polizei sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Ein 16-Jähriger aus Kaufungen ist nach dessen Angaben am gestrigen Sonntagabend, gegen 18:50 Uhr an der Kaufunger Haltestelle "Am Bahnhof" von zwei unbekannten Tätern angegriffen und mit einem Messer bedroht worden. Der 16-Jährige konnte sich glücklicherweise befreien und vom Tatort entfernen. Die zwei unbekannten Täter sind flüchtig. Die weiteren Ermittlungen führen die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben oder Hinweise geben können.

Bei dem Tatort handelt es sich um den Bereich der dortigen Haltestelle "Riekswiesen" des Niederkaufunger Bahnhofs. Nach Schilderung des Geschädigten sei er gegen 18:50 Uhr von den beiden Tätern dorthin bestellt worden. Möglicherweise kannten sich die Täter und der geschädigte 16-Jährige. Die beiden Täter verlangten vom Geschädigten Geld. Dabei setzten die Täter ein Messer ein, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Unter einem Vorwand konnte sich der 16-Jährige von den Tätern entfernen und Hilfe holen. Die beiden Täter flüchteten von der Haltestelle in unbekannte Richtung.

Die flüchtigen unbekannten Täter im Alter von ca. 17-25 Jahren, werden wie folgt beschrieben:

- 1. Täter: männlich, 17-18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca. 2 m groß, helle Coronaschutzmaske, Basecap, trug vermutlich Bart, schwarze Wellensteyn-Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze, schwarze Adidas Jogginghose mit weißen Streifen;

- 2. Täter: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca. 1,90 m groß, kräftige Statur, weiße Mütze, schwarze Hose und schwarze Jacke, ebenfalls mit Fellbesatz.

Wer den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell