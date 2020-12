Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte erbeuten hochwertige Geräte und Werkzeug bei Einbruch in Lagerhalle: Kripo sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und dem gestrigen Sonntagmittag in die Lagerhalle einer Firma an der Kohlenstraße in Kassel eingebrochen. Dabei erbeuteten die Einbrecher eine bislang noch unbekannte Anzahl an hochwertigen Geräten und Werkzeug der Marke "Hilti". Wie hoch der Stehlschaden, der mindestens im fünfstelligen Eurobereich liegt, letztlich ausfällt, steht gegenwärtig noch nicht fest. Die mit dem Fall betrauten Beamten der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts geben können.

Der Firmeninhaber hatte den Einbruch am gestrigen Sonntag gegen 12:30 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, stellte sich bei den weiteren Ermittlungen heraus, dass zuletzt am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, noch alles in Ordnung gewesen war. Die Einbrecher waren über ein Fenster in die an der Ecke zur Christian-Reul-Straße gelegene Lagerhalle eingebrochen und hatten sich anschließend in dem Gebäude auf Beutezug begeben. Insbesondere hatten die Diebe es, neben diversen Handwerkszeug, auf Akkuschrauber abgesehen. Aufgrund des Gewichts der Beute ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport benutzten.

Die mit den Ermittlungen zu diesem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell