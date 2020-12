Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohnerin bei Brand in Nordstadt leicht verletzt

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord:

In der Nacht zum Heiligabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 03:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Oestmannstraße in Kassel gerufen. In dem Gebäude, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, war das Feuer in der Wohnung einer 26-jährigen Frau ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes auf rund 4.000 Euro. Die Wohnung ist jedoch weiterhin bewohnbar. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer, das zunächst eine Matratze entzündet hatte, offenbar versehentlich von der Frau selbst verursacht worden. Hinweise auf strafbares Handeln liegen momentan nicht vor. Beim Versuch der 26-Jährigen, die brennende Matratze zu löschen, erlitt sie leichte Verletzungen an den Händen. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen werden von dem Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

