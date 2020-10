Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 08.10.2020, gegen 18.15 Uhr, wollte die 12-jährige Geschädigte mit ihrem Fahrrad in Emmendingen von der Fußgängerzone kommend in die Gartenstraße einbiegen und musste verkehrsbedingt warten.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer übersah die wartende Radfahrerin jedoch beim Rückwärtsfahren. Sie konnte gerade noch rechtzeitig von ihrem Fahrrad absteigen und ausweichen.

Das Fahrrad wurde von dem Fahrzeug überrollt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer erkundigte sich zunächst noch nach dem Wohlbefinden des Mädchens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug wurde als roter Kleintransporter mit gelbem Streifen in der Mitte des Fahrzeuges beschrieben. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer: 07641-5820 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell