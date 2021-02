Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laternenmast beschädigt und weggefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Samstagmorgen beim Rangieren in der Fruchthallstraße gegenüber der Mall gegen einen Laternenmast. Durch den Zusammenstoß wurde nicht nur die Laterne beschädigt. Auch ein an der Laterne abgestelltes Fahrrad wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall zwischen 06:15 Uhr und 07:30 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzten.|1.esb

