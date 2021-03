Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presse-Erstmeldung - Brand eines Einfamilienhauses

Ravengiersburg (ots)

Derzeit steht ein Einfamilienhaus in Ravengiersburg in Vollbrand. Die Feuerwehr / Rettungsdienst / Polizei sind im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache und die Löscharbeiten dauern an. Wir bitten von Fragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

