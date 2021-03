Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht. Suche nach dem Unfallverursacher

Andernach (ots)

Am 02.03.2021 gegen 15:00 Uhr kam es auf der B9 in Andernach in Fahrtrichtung Bonn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer VW Caddy befuhr die Auffahrt Weißenthurm/Neuwied und wechselte ohne zu blinken direkt auf den linken Fahrstreifen. Der Fahrer eines schwarzen BMW's, der sich zu dieser Zeit auf dem linken Fahrstreifen befand, musste hierdurch so stark bremsen, dass er die Kontrolle verlor und mit der rechten Leitplanke kollidierte. Zum Glück wurde niemand verletzt. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nennen?

