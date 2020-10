Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Exhibitionist am Schloßpark

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, bemerkte eine 26-jährige Frau aus Herten einen unbekannten Mann in einem Gebüsch an der Resser Straße. Der Mann nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau konnte den Tatverdächtigen beschreiben: 40 - 50 Jahre alt, ca. 1,80m groß, normale Statur, dunkle Haare, dunkelblaue Jacke, schwarze Hose, schwarzer Gürtel

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

