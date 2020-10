Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann zeigt sich vor Jugendlicher unsittlich

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, bemerkte eine 17-Jährige aus Herten aus einem Bus heraus einen Mann der sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit an sich vornahm. Der Mann saß am Busbahnhof an der Kaiserstraße. Er hatte seine Hose nach unten gezogen und sah zu der 17-Jährigen rüber.

Personenbeschreibung: 30 bis 40 Jahre alt, Dreitagebart oder Oberlippenbart, grauer Kapuzenpullover, graue Hose, schwarze Lederjacke, hellbraune Stiefel

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

