POL-MI: Wulferdingsen - Bergkirchener Straße 194, Frontalzusammenstoß mit zwei schwer Verletzten

Bad Oeynhausen (ots)

Am 24.04.2020, 16:22 Uhr, ereignete sich auf der Bergirchener Straße im Ortsteil Wulferdingsen ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit insgesamt zwei schwer verletzten Personen und einem Gesamtschaden von mindestens 165.000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Lübbecke mit einem VW Fox die Bergkirchener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe Hausnummer 194 kollidierte der PKW aus bis dato unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden PKW Porsche, der von einem 56-jährigen Fahrzeugführer aus Hüllhorst gelenkt wurde. Die Fahrerin und ihre 44-jährige Beifahrerin zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Fahrerin war in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden. Der Porschefahrer blieb zum Glück unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde für 90 Minuten von der Polizei komplett gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an. Gegen eine 50-Jährige aus Bad Oeynhausen ermittelt die Polizei darüber hinaus wegen Gafferei. Sie hatte nach ersten Ermittlungen aus nächster Nähe mit ihrem Handy Bildaufnahmen vom Rettungseinsatz der Feuerwehr gemacht.

