POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 17. August 2021:

Wolfenbüttel: alkoholisierter Autofahrer verursacht gleich zwei Unfälle

Montag, 16.08.2021, gegen 16:30 Uhr

Vermutlich aufgrund seiner mutmaßlich starken Alkoholisierung touchierte am Montagnachmittag ein 33-jähriger Autofahrer aus Salzgitter beim Vorbeifahren einen in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel parkend am rechten Fahrbahnrand abgestellten Citroen. Anschließend setzte der 33-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des Citroen zu kümmern. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße fuhr er dann auf einen vorausfahrenden PKW auf. Durch diese Kollision wurde der 41-jährige Fahrer des vorausfahrenden PKW leicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten dann die mutmaßlich deutliche Alkoholbeeinflussung des 33-jährigen Unfallverursachers fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 4,65 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Wolfenbüttel: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Freitag, 13.08.2021, 14:00 Uhr, bis Montag, 16.08.2021, 06:15 Uhr

Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende nach Aufhebeln der Eingangstür in ein Verwaltungsgebäude am Neuen Weg in Wolfenbüttel ein. Der oder die Täter durchwühlten nahezu alle Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit Bargeld sowie eine Videokamera entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

