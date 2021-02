Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L 77 a - Mit Baum kollidiert

Rastatt, L 77 a (ots)

Ein Kleinwagen ist am Mittwochmorgen auf der L 77a an der Einmündung zur Plittersdorfer Straße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen 9:45 Uhr mit einem Baum kollidiert. Der Daihatsu-Lenker zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro und war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Während der Abschleppmaßnahmen kam es zu einer kurzen Verkehrsbehinderung auf der Straße. /cw

