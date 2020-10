Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen verhindern Körperverletzung

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, rangelten sich eine 41-jährige Frau ohne festen Wohnsitz und ein 35-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick am Europaplatz. Ein 45-Jähriger, ebenfalls ohne festen Wohnsitz, mischte sich in den Vorfall ein und versuchte den 35-Jährigen mit einer Glasflasche zu schlagen. Zeugen hinderten ihn daran. Verletzt wurde niemand. Die 41-Jährige und der 45-Jährige bekamen, neben einer Strafanzeige, auch einen Platzverweis.

