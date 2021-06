Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Diebstahl einer Baumaschine (Rüttelplatte)

Oldenburg (ots)

Im Tatzeitraum vom vergangenen Montag, 21.06.21, 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 23.06.21, 07:00 Uhr, wurde vom Gelände eines Umspannwerkes in Edewecht, Industriestraße, eine Rüttelplatte des Herstellers Wacker, Farbe: gelb/ grün, entwendet. Vermutlich wurde die Baumaschine durch eine Öffnung in einem das Grundstück umgebenden Maschendrahtzaunes weg geschafft. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

