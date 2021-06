Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer++ Freitagabend, gegen 20.55 Uhr, ereignete sich in Oldenburg, Nadorster Straße 135, ein Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin wollte in eine Einfahrt fahren. Dabei übersah sie den auf dem Fahrradweg fahrenden 37-jährigen männlichen Fahrradfahrer, so dass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt dem Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg zugeführt. Lebensgefahr bestehe nach Angaben der eingesetzten Ärzte nicht.

