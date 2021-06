Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Nachtrag zum Raubüberfall auf Tankstelle in Rastede v. 18.06.21

Oldenburg (ots)

Zu dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Rastede, Oldenburger Straße, vom 18.06.21, gg. 19:30 Uhr, haben sich nach Auswertung der Zeugenaussagen und der Videoaufzeichnung neue Erkenntnisse ergeben. Demnach kam der offensichtlich männliche Täter zu Fuß aus dem gegenüberliegenden Schlosspark, überquerte die Oldenburger Straße und lief direkt in den Verkaufsraum der Tankstelle. Hier zerrte er die allein anwesende Angestellte sofort zur Kasse. Nach dem Raub des Geldes lief er wieder in den Schlosspark. Eingesetzte Diensthunde konnten seine Spur noch parallel zur Oldenburger Straße Richtung Hirschtorparkplatz verfolgen. Danach verlor sich die Spur. Der Täter wird jetzt wie folgt beschrieben: - ca. 175 - 180 cm groß und von kräftiger Statur (leichter Bauchansatz aber nicht unsportlich, breite Schultern) - ca. 25 - 35 Jahre alt - vermutlich Osteuropäer aufgrund des Dialekts (kein Südländer!) - Gesicht vermummt mit Stoffmaske mit Sehschlitzen. Zeugen, die im Bereich Schlosspark zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 03304/9270, in Verbindung zu setzen."

