Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand einer Holztrennwand im Garagenbereich

Am Sonntag, 2. Mai 2021, um 22.48 Uhr, geriet eine Holztrennwand im Garagenbereich eines Grundstücks in der Annastraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Lohne löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell