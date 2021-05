Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mülltonnenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Sonntag, 2. Mai 2021, um 12.10 Uhr, drei Mülltonnen auf einem Grundstück in der Straße Neuendamm in Brand. Die Feuerwehr Cloppenburg löschte das Feuer. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Garrel - Unbefugte Ingebrauchnahme eines Radladers

In der Zeit zwischen Freitag, 30. April 2021, 14.00 Uhr und Sonntag, 2. Mai 2021, 08.10 Uhr, nahm ein bislang unbekannter Täter einen Radlader in der Straße Am Sportplatz unbefugt in Gebrauch. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an einem Firmenwagen

In der zwischen Samstag, 1 Mai 2021, 17.00 Uhr und Sonntag, 2. Mai 2021, 10.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den linken Vorderreifen eines am Fahrbahnrand in der Schubertstraße abgestellten VW Transporter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 2. Mai 2021, um 15.30 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer auf der Vreeser Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann aus Vrees nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

