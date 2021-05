Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht von Freitag, 30.04.21, auf Samstag, 01.05.21, zwischen 20 - 09 Uhr, in der Hagener Straße einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne eine entsprechende Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter oder Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Vechta unter 04441 - 9430 zu melden.

Holdorf- Trunkenheit im Verkehr

Am 01.05.2021, gegen 21:50, wurde ein 25-jähriger Dinklager aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens auf der Dinklager Straße in 49451 Holdorf kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Anschließend wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol Am 01.05.21, gg. 22:20 Uhr, wurde ein 39jähriger aus Vechta mit seinem Pkw in der Straße, An der Gräfte, 49377 Vechta, angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Eine entsprechende Anzeige einer Verkehrsordnungswidrigkeit wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

