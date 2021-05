Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 01.-02.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Körperverletzung

Am Samstag gegen 21:45 Uhr kam es zu einer Körperverletzung auf der Straße Kavenkamp in Molbergen. Hierbei wurde ein 20-jähriger Molberger von mehreren Personen körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die Täter entfernten sich mit einem PKW vom Tatort. Hinweise auf die Täter oder das Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.

Lindern - Diebstahl von Heidschnucken

Zwischen Freitag 20:30 und Samstag 20:00 Uhr wurden von einer Weide im Naturschutzgebiet Ginger Dose an der Südradde in Lindern 7 weibliche Heidschnucken entwendet. Durch das Treiben und Hetzen der Tiere verendeten vor Ort vier Tiere. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden; Hinweise an die Polizei Löningen unter Telefon 05432/803840.

Essen - Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 20:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mehrere Scheiben an einem leerstehenden Haus an der Bahn in Essen und versuchte mit einem Gartenschlauch das Haus unter Wasser zu setzen. Der Täter, der beobachtet werden konnte, entkam trotz sofort eingeleiteter Fahndung unerkannt. Der Schaden an dem Haus wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Essen unter Telefon 05434/924700 zu wenden.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 17:00 Uhr fiel einer Streife der Polizei Cloppenburg ein schwarzer VW Golf auf der Bether Straße stadteinwärts auf. Als die Beamten den Wagen und den Fahrer überprüfen wollten, versuchte dieser, sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Während der Kontrolle zeigte der 19-jährige Fahrer aus Huntlosen massive Ausfallerscheinungen. Zudem weigerte er sich, die angebotenen Vortests auf Alkohol oder Drogeneinfluss durchzuführen, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Bereits 15 Minuten später stellte eine weitere Streife in Garrel einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer auf der Bahnhofstraße fest. Der 34-jährige Garreler zeigte derart starke Ausfallerscheinungen, dass ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 3,32 Promille, weshalb auch hier eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Auch diesen Mann erwartet ein Strafverfahren.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass sich nicht nur PKW-Fahrer sondern auch Fahrradfahrer strafbar machen können, wenn sie alkoholisiert mit ihrem Fahrrad unterwegs sind. So gilt zum Beispiel für Fahrradfahrer eine Promillegrenze von 1,6 Promille, um absolut fahruntüchtig zu sein, was ein Strafverfahren und eine Entziehung der Fahrerlaubnis nach sich ziehen kann.

Gesamteinsatzlage 1. Mai

Die Polizei in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta bewertet die Gesamtlage um den 1. Mai in beiden Landkreisen positiv. Insbesondere am Nachmittag und frühen Abend nutzten Familien und Kleingruppen die Regenpausen für Ausflüge mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Zwar mussten insgesamt 46 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt werden, wobei es sich jedoch größtenteils um Zusammenkünfte im Öffentlichen Bereich handelte. Es gab keine größeren Zusammenkünfte oder typische Bollerwagentouren, wie sie in den "normalen" Jahren vorkommen. Vereinzelt wurden private Feiern festgestellt, die durch die Polizei beendet wurden. Zudem wurden 11 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen und 11 weitere gegen das Versammlungsverbot registriert. In der Gesamtschau kann jedoch gesagt werden, dass die geltenden Corona-Regeln in der breiten Bevölkerung eingehalten wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell