Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 30.04 -01.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Randalierer

Am Freitag gegen 09:30 Uhr randalierte ein 39-Jähriger in der Andreas-Passage in Cloppenburg. Als die Polizei hinzukam, kam er der Aufforderung, sich auszuweisen nicht nach und wehrte sich gegen die weiteren Maßnahmen. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur weiteren Überprüfung seines Gesundheitszustandes einem Krankenhaus zugeführt. Da bei ihm zudem Drogen aufgefunden werden konnten, wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Molbergen - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Freitag gegen 17:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Molberger im Dorfpark in Molbergen kontrolliert. Da bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden wurden, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Essen - Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz und Zulassungsverordnung

Bereits am Donnerstag gegen 16:00 Uhr kontrollierte eine Streife auf der Langen Straße in Essen einen Volvo mit rumänischer Zulassung. Während der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der PKW in Deutschland hätte umgemeldet werden müssen und in Folge dessen ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet werden musste. Zudem wurde ein Verstoß nach der Zulassungsordnung festgestellt. Der 30-jährige Quakenbrücker durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr kam es in Löningen an der Tabbenstraße auf dem Parkplatz der dortigen Volksbank zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW einen dort geparkten Mercedes. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Corona

Durch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurden von Freitag bis Samstag insgesamt 36 Verstöße gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen festgestellt. Hierbei handelte es sich zumeist um Verstöße gegen die Maskentragepflicht an bestimmten öffentlichen Orten und die Kontaktbeschränkungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell