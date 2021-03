Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 31.03.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Montag auf Dienstag, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Bismarckstraße einen ordnungsgemäß abgestellten PKW, indem er die Windschutzscheibe einschlug und den Lack zerkratzte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. (som)

Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Montag auf Dienstag, entwendete ein unbekannter Täter in der Bismarckstraße die Kennzeichen eines abgestellten PKW VW Golf und verursachte dadurch Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. (som)

Sachbeschädigung

Am Dienstag, gegen 09.15 Uhr, kam es in der Gartenstraße zu Streitigkeiten zwischen einem 45jährigen Seesener und einer 37 Jahre alten Frau, ebenfalls aus Seesen. Dabei schlug der Mann im Zorn derart gegen die Hauseingangstür, dass das Türglas zersprang und er sich dabei an der Hand verletzte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro. (som)

