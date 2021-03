Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesn vom 30.03.21

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 29.03.21, 12.45h, stieß der 63jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Hildesheim mit seinem Anhänger auf dem Parkplatz der Getreideanlieferzone der Mühle Ringelheim beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Sattelauflieger einer 55jährigen Frau aus Northeim. An beiden Sattelzügen entstand ein Gesamtschaden von 1500,- Euro.

Verkehrsunfall

Am 29.03.21, 17.35h, befuhr ein 81jähriger Mann aus Seesen mit seinem Pkw die Jacobsonstraße in Seesen in Richtung der Poststraße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 26jährigen Mannes aus Kalbe. An beiden Pkw entstand ein 'Sachschaden in einer Gesamthöhe von 1500,- Euro.

