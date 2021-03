Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unbekannte brechen Gartenlaube auf

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in einer Kleingartenanlage an der Königsberger Straße eine Laube auf.

Aus der Laube entwendeten die Täter elektrische Werkzeuge, bei mindestens zwei weiteren Gartenhäuschen misslang der Aufbruch der Türen. Die Taten ereigneten sich mutmaßlich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag.

Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell