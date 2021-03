Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 27.03.21

Goslar (ots)

Einbrüche in Bad Harzburg - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag, 25./26.03.21, kam es in einer Lottoannahmestelle in Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Str., zu einem Einbruchdiebstahl. Nach gewaltsamen Eindringen in den Laden wurden von den Tätern u.a. größere Mengen Zigaretten sowie Pakete eines Zustelldienstes entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeitig nicht beziffert werden. In der Nacht vom 26./27.03.21 kam es erneut in der Herzog-Wilhelm-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Diesmal war das Tatobjekt ein Brillengeschäft in der Fußgängerzone. Hier wurde nach dem gewaltsamen Eindringen Bargeld aus der Kasse und diverse Brillen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist auch hier noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem PK Bad Harzburg, Tel.: 05322/91111-0, in Verbindung zu setzen. I.A.Hertrampf, PHK

