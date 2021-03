Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Brand in Astfeld/Ehepaar als Zeugen gesucht.

Goslar (ots)

In Astfeld wurde am Sonntag, 07.03.2021, ein Papiercontainer in Brand gesteckt, der durch das Feuer beschädigt wurde. Verschiedene Zeugen hatten das Feuer, gegen 15.15 Uhr, im Vorbeifahren bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die den brennenden Container ablöschte.

Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass die Brandlegung von Passanten beobachtet wurde.

Im Rahmen der weitergehenden Ermittlungen wurde von Zeugen, die sich nach dem Brand auf dem Weg nach Herzog Juliushütte befanden, angegeben, dass ihnen ein "älteres Ehepaar" auf ihren Fahrräder entgegenkam, mit denen man sich kurz unterhielt und diese Personen unter Umständen weitere Angaben zu einer möglicherweise verdächtigen Person machen können.

Die Polizei Goslar bittet insbesondere dieses Ehepaar sowie auch alle anderen Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell