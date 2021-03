Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 26.03.21

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 24.03.21, 19.00h bis zum 25.03.21, 05.00h, in Münchehof, Am Griesebach, an insgesamt 5 Betonmischfahrzeugen die jeweilige linke Abdeckung der Rückleuchten. Es entstand ein Gesamtschaden von 150,- Euro. Eventuelle Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440),

i.A.

Knackstedt, POK

