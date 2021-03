Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PressemitteilungPK Seesen vom 25.03.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden

Am 24.03.21, um 19.15h, befuhr eine 56jährige Pkw-Fahrerin aus Seesen unter Alkoholeinfluss die Gartenstraße in Richtung Frankfurter Straße. Dort beachtete sie nicht die Vorfahrt einer 21jährigen Pkw-Fahrerin aus Seesen. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4000,- Euro. Der im Pkw befindliche 11jährige Bruder der 21jährigen Seesenerin wurde leicht verletzt. Da die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Alkohol-Test durchgeführt. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

i.A.

Knackstedt, POK

