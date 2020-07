Polizei Gütersloh

POL-GT: Reifen aus Lagerhalle gestohlen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Dienstagnachmittag (21.07., 16.30 Uhr) und Mittwochmorgen (22.07., 10.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Max-von-Laue Straße eingebrochen. Die Einbrecher schnitten einen Zaun durch und hebelten eine Tür auf, um in die Halle zu gelangen. Anschließend entwendeten sie derzeitigen Erkenntnissen nach ca. 60 gelagerte Reifen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Aufgrund der Menge des Diebesgutes müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug angereist sein. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell