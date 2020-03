Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach schwerer Brandstiftung in Haft (Reutlingen) Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 21.03.2020

19.39 Uhr

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Der 39-Jährige, der im Verdacht steht, am Samstagmittag in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Bellinostraße vorsätzlich Feuer gelegt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war der Mann unmittelbar nach der Tat am Brandort vorläufig festgenommen worden. Er wurde am Sonntagnachmittag beim Amtsgericht Reutlingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

