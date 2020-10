Polizei Düren

POL-DN: Am Busbahnhof verprügelt: 16-Jähriger verletzt

Düren (ots)

Am Samstag wurde ein Jugendlicher von unbekannten, sehr jungen Tätern am Busbahnhof brutal verprügelt. Der junge Mann musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Was genau am Dürener Busbahnhof geschehen war, teilte die Freundin des jugendlichen Opfers den eingesetzten Polizeibeamten mit. Gegen 18:20 Uhr stand die 15-Jährige mit ihrem 16-jährigen Freund am ZOB in Düren. Einige Meter weiter standen fünf bis sechs Kinder beziehungsweise Jugendliche. Weitere Zeugen gaben später an, diese seien geschätzt zwischen 12 und 14 Jahren alt gewesen. Die Freundin des Geschlagenen sagte aus, die Jungen hätten sie unentwegt angestarrt. Ihr Freund sagte der Gruppe, dass sie dies unterlassen solle. Daraufhin hätten die Fremden ihren Freund gepackt, ihn gegen die Wand der Haltestelle gedrückt und ihn mehrmals ins Gesicht geschlagen. Dann, so der Aussage der Zeugin weiterhin folgend, zogen die jungen Täter ihren Freund auf die Josef-Schregel-Straße. Dort schlugen und traten sie, als ihr Opfer bereits am Boden lag, weiter auf ihn ein. Erst als weitere Zeugen aufmerksam geworden seien, ließen die Unbekannten von dem 16-Jährigen ab und flüchteten in Richtung Nordeingang des Bahnhofes. Der Jugendliche musste vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Diese brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Einer der jungen Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 12 Jahre alt - circa 1,40 Meter groß - normale Statur - längere Kotletten - kurze Haare

Ein weiterer Beteiligter soll dunkle, lockige Haare und ein Oberlippenbärtchen gehabt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die gesehen haben, was sich zugetragen hat oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell