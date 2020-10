Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Bäckerei

Titz (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in eine Bäckerei in der Heinrich-Gossen-Straße ein.

Zwischen 02:10 Uhr und 04:45 Uhr hebelten der oder die Täter die Eingangstür zum Laden auf. Ein in einem Lagerraum stehender Tresor wurde in den Eingangsbereich geschafft, um ihn dort aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. Der oder die Einbrecher entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

