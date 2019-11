Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Verkehrsunfall beim Abbiegen - eine Person leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Montag gegen 11.10 Uhr fuhr eine 38-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Schwalmtal auf der Gladbacher Straße in Waldniel und bog von dort aus auf die Landstraße 371 in Richtung Hostert ab. Dabei achtete sie nicht auf einen Kleintransporter, der von einem 34-jährigen Schwalmtaler gesteuert wurde. Dieser fuhr auf der L 371 in Richtung Niederkrüchten. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen. Die 38-Jährige, die durch Feuerwehrkräfte aus dem Auto befreit werden musste, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die L 371 war zeitweise gesperrt. /wg /(1352)

