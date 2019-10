Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Polizei Duisburg: Moers: Moers: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Duisburg: Frau stirbt an Kopfverletzung

Moers (ots)

Zeugen hatten am Freitagabend (18. Oktober, 22:50 Uhr) die Polizei gerufen: Im Parkhaus des St. Josef-Krankenhauses an der Asberger Straße in Moers war ihnen eine 54-jährige Frau aufgefallen, die mit einer blutenden Kopfwunde am Boden lag. Die eingesetzten Beamten riefen sofort die Rettungskräfte, um die inzwischen bewusstlose Frau medizinisch zu versorgen. Der Notarzt stellte wenig später ihren Tod fest. Die Duisburger Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein 61-jähriger Mann, der sich in der Nähe aufgehalten hatte und zunächst als verdächtig galt, wurde nach der Vernehmung wieder entlassen und hat mit dem Geschehen nichts zu tun. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten jetzt davon aus, dass es sich möglichweise um einen Suizid handeln könnte. (stb)

