Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schwerer Unfall in Heidkamp

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch ist es in Heidkamp zu einem folgenschweren Unfall auf der Bensberger Straße gekommen. Eine 82-jährige Bergisch Gladbacherin missachte an einer Einmündung das Rotlicht und prallte in den Querverkehr. Eine Person wurde schwer verletzt.

Aus noch ungeklärter Ursache befuhr gestern (16.05.)gegen 14.30 Uhr eine Seniorin mit ihrem VW Golf die Feldstraße und missachte an der Einmündung zur Bensberger Straße das Rotlicht. Sie fuhr zwischen zwei an der Ampel wartenden Pkws hindurch auf die Fahrbahn der Bensberger Straße. Ungebremst kollidierte sie mit einem Kia einer 50-jährigen Odenthalerin, die in Richtung Zentrum unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Kia auf die Seite geworfen und rutsche in einen entgegenkommenden Ford Transit. Der Golf fuhr nach der Kollision mit dem Kia weiter geradeaus und prallte in den Eingangsbereich eines Imbisses.

Die 50-jährige Kia-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 82-jährige Gladbacherin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sie und der Transit-Fahrer blieben unverletzt. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Der VW Golf wurde ebenfalls sichergestellt. Der Ford und der Kia mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt. Die Straße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. (shb)

