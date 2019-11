Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Nächtlicher Einbruch in Getränkemarkt

Niederkrüchten-Dam (ots)

Nur wenige Minuten dauerte ein Einbruch in einen Getränkemarkt auf dem Gewerbering in Niederkrüchten-Dam. Gegen 02.15 Uhr schlugen zwei unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Montag die Eingangstür zum Getränkemarkt ein und stahlen aus dem Kassenbereich unter anderem eine noch unbekannte Menge Tabakwaren. Es ist zu vermuten, dass die Einbrecher die Beute mit einem Fahrzeug abtransportieren. Hinweise auf Tatverdächtige oder auf verdächtige Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei über Rufnummer 02162/377-0. /wg (1350)

