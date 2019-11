Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei weitere Einbruchsversuche und ein Einbruch im Westkreis

Kreis Viersen (ots)

Im Laufe des Vormittags / frühen Nachmittags des 09.11. erhielt die Polizei Viersen Kenntnis von weiteren Straftaten im Westkreis Kenntnis. Bei zwei Einbruchsversuchen in Einfamilienhäuser scheiterten die Täter mit Hebelversuchen an den jeweiligen Haustüren, einmal an der Spitalstraße in Kaldenkirchen , ein weiteres Mal an der Ulmenstraße in Niederkrüchten. Die Tatzeit dürfte jeweils während der Nachtstunden gelegen haben. Vollendet war dagegen ein Garageneinbruch an der Laurentiusstraße in Elmpt, bei dem die Täter diverse Werkzeuge entwendeten .

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Klaus Junker

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell