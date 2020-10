Polizei Düren

POL-DN: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Vettweiß (ots)

Ein Autofahrer kam am Mittwochabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer verletzt.

Kurz nach Mitternacht befuhr der 31-jährige Dürener mit seinem Pkw die L 264 von Kelz in Richtung Frauwüllesheim. Nach seinen Angaben wurde ihm schwarz vor Augen. In der Folge geriet das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kam schließlich an einem Baum zum Stillstand. Der Mann konnte sich selbständig aus dem Wagen befreien und den Rettungsdienst alarmieren. Er wurde mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

