POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Diebstahl aus Pkw:

In der Zeit von Samstag, den 20.03.2021, 06.30 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Sonntag, den 21.03.2021, 17.00 Uhr, öffnete/n der oder die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise die verschlossene Fahrertür an einem Golf. Der Golf parkte zur Tatzeit in der Straße Am Kupferbach. Es wurden aus dem Handschuhfach Bargeld, eine Brille und die Zulassungsbescheinigung entwendet.

Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen: Bislang unbekannte/r Täter beschädigten einen in der Martinstraße parkenden Daimler Transporter im hinteren Bereich des Fahrzeuges mit zwei längsverlaufenden Schrammen. Die Tat fand am Mittwoch, den 24.02.2021 zwischen 00.00 Uhr und 07.00 Uhr statt. Gleich zweimal zerschrammt wurde ein Golf Cabrio, welcher in der Straße Am Kupferbach zum Parken abgestellt war. Die Beschädigungen befinden sich an der rechten und der linken Fahrzeugseite als längs verlaufende Schrammen und wurden zu unterschiedlichen Zeiten verursacht. Die Taten wurden durch unbekannte/n Täter im Zeitraum von Mittwoch, den 10.03.2021, 00.00 Uhr bis Mittwoch, den 24.03.2021 verübt. Zeugen die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte: Am Mittwoch, den 24.03.2021, gegen 18:40 Uhr, hielt sich eine kleine Gruppe Jugendlicher auf dem Tankstellengelände an der Straße Am Güterbahnhof auf, als eine Streifenwagenbesatzung auf die Gruppe aufmerksam wurde, weil sich zwei der Personen in einer Rangelei befanden. Die Polizeibeamten entschlossen sich daraufhin zu einer Überprüfung der Personen und hielten an. Als der Beamte den ersten der jungen Männer ansprach, reagierte dieser sofort in aggressiver Weise und pöbelte die Beamten an. Die gesamte Gruppe wurde daraufhin aufgefordert den Ort zu verlassen. Dieser Aufforderung wollte der 19jährige jedoch nicht ohne weiteres folgen, sondern pöbelte weiter und ging stattdessen in aggressiver Weise auf den Beamten los. Dieser wehrte den Angriff durch Wegdrücken ab, doch der 19jährige ging erneut auf ihn los und wollte sich nicht beruhigen lassen. Daraufhin entschlossen sich die Beamten ihn ins Gewahrsam zu nehmen. Während der Maßnahmen verblieb der andere an der Rangelei beteiligte 17jährige Jugendliche weiterhin an der Tankstelle und störte den Ablauf durch weitere Pöbeleien gegen die Polizeibeamten. Er wurde durch hinzugerufene Einsatzkräfte und zur Verhinderung weiterer Straftaten und Gefährdungen ebenfalls in polizeiliche Gewahrsam verbracht. Bei der folgenden Überprüfung stellte sich heraus, dass beide Männer unter Alkoholeinfluss standen und verschiedene Medikamente eingenommen haben.

