Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 25. März 2021

Goslar (ots)

Motorradfahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle

Am Nachmittag des 24. März 2021, führten Beamte des PK Oberharz auf der B242 (Innerstetal) Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät durch. Um 17:37 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die B242 von Clausthal-Zellerfeld kommend in Richtung Seesen/Wildemann. Der Motorradfahrer überholte kurz vor der Messstelle mehrere Fahrzeuge in einer gefährlichen Art und Weise. Während der Überholmanöver konnte die deutlich überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers gemessen werden. Als ein Beamter dem Motorradfahrer deutliche Anhaltezeichen gab, beschleunigte dieser stark, umfuhr den Beamten unter Nutzung der Gegenfahrbahn (trotz Gegenverkehr) und entzog sich der Polizeikontrolle. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Motorradfahrer am Tattag nicht mehr angetroffen werden. Da das Kennzeichen des Motorrades in einem offensichtlich zu steilem Winkel am Fahrzeug angebracht war, konnte das Kennzeichen nicht bzw. nicht vollständig abgelesen werden.

Das Motorrad/Der Fahrzeugführer kann wie folgt beschrieben werden:

- Sportbike/Naked Sportbike - rot/weiße Lackierung - Felgen vermutlich in rot lackiert - zwei Frontscheinwerfer

- Fahrzeugführer war mit einer Jeanshose und dunkler Oberbekleidung bekleidet

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die zuvor überholten PKW, werden gebeten sich mit der Polizei in Clausthal-Zellerfeld, unter der Rufnummer 05323/94110-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag, den 25. März 2021, beschmierten noch unbekannte Täter mehrere Hausfassaden, öffentliche Toiletten und städtische Gebäude im gesamten Stadtgebiet Clausthal-Zellerfeld mit roter bzw. blauer Sprühfarbe. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Gesamtschaden auf bislang etwa 5000 EUR belaufen.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Täter oder verdächtigen Personen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 94 11 0 - 0 zu melden.

i.A.

S. Bergmann Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell