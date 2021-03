Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Am Dienstag, den 23.03.2021, hielten sich gegen 20.00 Uhr zwei Kunden in einem Einkaufsmarkt in Bad Harzburg auf, ohne eine Mundnasenschutzbedeckung zu tragen. Als sie von einem Mitarbeiter des Marktes auf die Maskenpflicht hingewiesen wurden, weigerten sich der 71jährige Mann und seine 69jährige Begleiterin dieser Aufforderung nachzukommen. Auch im weiteren Verlauf des Gespräches blieben die beiden uneinsichtig. Der 71jährige beleidigte den Mitarbeiter außerdem. Daraufhin erteilte ihnen der Mitarbeiter ein Hausverbot und forderte sie auf, die Verkaufsräume sofort zu verlassen. Dieser Maßnahme wollte das Pärchen ebenfalls nicht folgen. Anschließend verständigte der Mitarbeiter die Polizei. Gegen die Verursacher wurden Verfahren wegen Hausfriedensbruch, Beleidung und Verstoß gegen die Maskenpflicht eingeleitet.

